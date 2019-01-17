Орловца ограбили, когда он смотрел смешные видео

17.1.2019 | 12:35 Новости, Происшествия

Преступник выхватил у него смартфон на улице и убежал

Полиция в Орле раскрыла ограбление молодого человека – преступник выхватил у него телефон и убежал, пока парень шел домой и смотрел видео, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел на днях после 20:00. Орловец рассказал, что в момент ограбления шел домой. Чтобы не было скучно, он смотрел видео на своем смартфоне. Незаметно к нему подошел мужчина, силой вырвал из рук телефон и убежал. Парень не смог его догнать.

Вскоре полиция нашла грабителя. Им оказался ранее судимый 32-летний орловец. Продать телефон он не успел, хотя и собирался.

«Не демонстрируйте на улице без особой надобности всевозможные гаджеты, деньги или другие ценности. Подобное имущество может привлечь внимание злоумышленников и спровоцировать совершение в отношении Вас преступления», — предупредили в УМВД.

ИА «Орелград»

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