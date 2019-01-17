Орловские чиновники пригрозили населению из-за мусора

Пугающее предупреждение распространила пресс-служба губернатора.

Судя по пресс-релизу, автором текста является областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Однако распространила его пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Власти предупреждают о распространении недостоверной информации о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

«В социальных сетях и через популярные мессенджеры началось распространение недостоверной информации о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, — следует из релиза. — Анонимный автор, ссылаясь на неподтвержденные данные о стоимости услуг по обращению с ТКО, призывает к отказу от любых взаимоотношений с региональным оператором, в частности, от подписания договоров и последующей оплаты услуг по вывозу мусора. Кроме того, в сообщении утверждается, что использование региональным оператором данных абонента для заключения договора якобы является незаконным и уголовно наказуемым, что также вводит людей в заблуждение».

По мнению чиновников, это — юридически безграмотные «советы», распространяемые умышленно, «с целью нагнетания негатива вокруг реформы и провокации граждан на неправомерные действия». Также сообщается, что «прием воздействия на население позволяет предположить, что информационный вброс могли осуществить «серые мусорщики», которые привыкли в обход закона вывозить отходы в ближайшие лесополосы и овраги, и не смогут встроиться в прозрачную систему обращения с ТКО, реализуемую региональным оператором».

Департамент разъясняет, что заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором – это обязанность всех собственников помещений в многоквартирных домах, в частном секторе, а также юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Заключение договора населением через публичную оферту предусмотрено законом. С момента начала деятельности регионального оператора собственники, которые пользуются его услугой, считаются заключившими договор. Уклонение от заключения договора в письменной форме не освобождает от оплаты и влечет ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ.

Для граждан размер штрафа составляет от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30000 до 50000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если договор с регоператором не заключило юридическое лицо, для него предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИА «Орелград»