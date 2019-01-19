Орловским коммунистам понравилась идея списать с жителей долги ЖКХ

19.1.2019 | 16:31 Важное, ЖКХ, Новости, Общество

Однако в обкоме еще не обсуждали прецеденты из других регионов России

Глава фракции КПРФ в орловском облсовете Вячеслав Морозов назвал «хорошей идеей» обратиться в прокуратуру и через суд списать долги населения Орловской области за жилищно-коммунальные услуги.

Подобные обращения подали члены КПРФ в нескольких регионах России, после того как прокуратура Чечни добилась списания 9,5 млрд рублей долгов населения за газ.

«Это хорошая идея. Но мы пока об этом не разговаривали. Я думаю, надо пытаться, надо разобраться, насколько это законно», — сказал Морозов «Орелграду».

18 января суд в Грозном обязал местный «Газпром» списать долги местных жителей за газ по иску прокуратуры Чечни, которая утверждала, что долги вызывают «социальную напряженность» и могут спровоцировать массовые протесты.

После этого депутаты из Смоленской области, Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру с просьбой списать долги населения в их регионах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал простить долги всем россиянам и отработать новый механизм, чтобы все жители имели доступ к энергоносителям. «Я считаю, что природные ресурсы должны быть национализированы», — сказал он изданию Инфо24.

ИА «Орелград»

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