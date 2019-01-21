В Орле от уборщиков потребовали «допуск к 1000 вольт»

УФАС заступилось за потенциальных работников одного из банков.

Арбитражный суд Орловской области признал законным решение регионального управления ФАС, которое «забраковало» котировочную документацию одного из банков.

Как сообщили в антимонопольной службе региона, областной филиал банка объявил о запросе котировок на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений. Ему потребовалось не менее восьми уборщиков.

В квалификационных требованиях говорилось, что участники закупки должны иметь личные медицинские книжки. Кроме того, они должны были пройти аттестацию по электробезопасности 1 группы и получить допуск для работы с оборудованием напряжением до 1000 вольт.

В УФАС уточнили, что проверка была проведена по поступившей жалобе. Комиссия установила, что требования банка не соответствуют законодательству.

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ квалификация работника определяется его уровнем знаний, умений, профессиональных навыков и опыта, — пояснили в УФАС. — Следовательно, требование о наличии медицинской книжки не относится к квалификационным требованиям и не могло быть предъявлено к участникам открытого запроса котировок».

Банку было выдано обязательное к исполнению предписание об устранении допущенных нарушений. Он не согласился с этим и обжаловал решение УФАС в суде, однако арбитраж отказал ему, встав на сторону антимонопольщиков.

ИА «Орелград»