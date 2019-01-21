В Орле закрыли движение маршруток по мосту «Дружба»

ГИБДД нашла крупные дефекты на проезжей части

ГИБДД утром 21 января запретила общественному транспорту ездить по мосту «Дружба», сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято из-за плохого состояния проезжей части открытой половины моста. Дорога признана угрожающей безопасности жителей и общественной безопасности. Общественный транспорт пустят в объезд «Дружбы», но какими путями, не уточняется.

«По факту выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети владельцу автодороги выдано предписание, проводится административное расследование», — указано в сообщении ГИБДД.

Отметим, что личному транспорту ездить по «Дружбе» не запрещали.

ИА «Орелград»