Муромский попросил полицию мешать орловцам кататься с опасных горок

22.1.2019 | 14:53 Новости, Общество

В Детском парке планируют также установить ограждения.

Глава администрации Орла Александр Муромский на своем рабочем совещании 22 января призвал орловцев не кататься с необорудованных горок. В Детском парке, чтобы решить проблему, планируют подключить полицию и установить ограждения.

Сити-менеджер напомнил, что разрешено кататься с горки на аллее перед Городским парком.

Начальник управления по безопасности Игорь Тарасов доложил, что в сквере им.И.С.Тургенева установили знаки, запрещающие спуск с горок.

Начальнику соцблока администрации города Екатерине Данилевской поручили разобраться с руководством Городского и Детского парков, а Игорю Тарасову — взять вопрос на постоянный контроль.

Напомним, 20 января в районе 12 часов 32-летняя женщина неудачно скатилась с необорудованной горки в районе Центральной спасательной станции. С места происшествия пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу.

ИА «Орелград»

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