В Орле вместо уборки мусорщики организовали новую несанкционированную свалку

22.1.2019 | 19:48 Важное, ЖКХ, Новости, Общество

Статус «перевалочной базы» компании «Экоград» неясен, власти не давали разрешение на ее организацию

Компания «Экоград», которая вывозит мусор из Заводского района Орла, организовала незаконную «перевалочную базу» на улице Авиационной примерно через 100 метров от Карачевского шоссе. Об этом «Орелграду» рассказал читатель.

По его словам, ситуация сложилась с конца декабря 2018 года. На пустовавшем ранее месте появились несколько бункеров с надписью «Экоград». Мусоровозы регулярно привозят туда отходы, которые впоследствии забирают другие спецмашины и увозят – судя по всему, на перерабатывающий завод компании в Нарышкино. Рядом со свалкой установился специфический запах и поселились бродячие собаки.

В пресс-службе УК «Зеленая роща», регоператора по обращению с отходами, рассказали, что компания не разрешала организовывать «перевалочную базу» на Авиационной улице. Земля, где стоят контейнеры, принадлежит муниципалитету.

Отметим, что место, где развернулась несанкционированная свалка, очень удобно для «Экограда». Мусоровозы собирают отходы с Заводского района, вываливают их в контейнеры, а затем другие машины по трассе «Орел-Брянск» и Карачевскому шоссе приезжают из Нарышкино и забирают тот же мусор.

В процессе подготовки материала «Орелград» обнаружил еще одну любопытную деталь. Директор УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков являлся учредителем ООО «Экоград», данные об этом опубликованы на сайте rusprofile.ru. Как выяснило наше издание, в апреле 2018 года он ушел с поста директора компании и возглавил «Зеленую рощу», а в августе полностью продал свою долю в «Экограде».

Удивительно, что по счастливому стечению обстоятельств «Экоград» получил очень удобный для себя контракт на вывоз мусора из Заводского района.

ИА «Орелград»

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