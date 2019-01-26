Клычков даст лучшим орловцам по 10 тысяч рублей

Губернатор подписал постановление о поощрении лучших работников.

Глава Орловской области Андрей Клычков установил размер единовременного денежного поощрения людям, удостоенным наград правительства региона. Речь идет о наградах, которые будут давать в 2019 году.

Денежное поощрение составит 10 тысяч рублей. Такую сумму получит каждый работник, удостоенный в этом году почетного звания регионального значения. Напомним, что практика была введена относительно недавно.

На региональном уровне такие звания присваиваются лучшим представителям своей отрасли. В частности, почетными работниками Орловской области могут стать машиностроители, педагоги, ученые, работники сельского хозяйства и социальной защиты населения, строители, энергетики, экологи, экономисты, медики, лесники и другие.

Добавим, что единовременное поощрение будет выдаваться за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»