В Сети появились фото разгрома в ливенской «Пятерочке»

27.1.2019 | 8:55 Новости, Общество

По словам очевидцев, в магазин ворвался неадекватный местный житель

Паблик «Подслушано Ливны» опубликовал фотографии разгрома в местном магазине «Пятерочка». По словам местных жителей, инцидент случился несколько дней назад в магазине на улице Максима Горького.

На снимках видны разбитые валяющиеся на полу стеклянные бутылки и консервные банки. В двери разбито стекло. Все это — дело рук одного неадекватного мужчины, рассказали очевидцы.

Примечательно, что летом от рук хулигана пострадала другая «Пятерочка» в Ливнах. Абсолютно голый мужчина крушил ящики с овощами и фруктами, переворачивал их и выбрасывал на пол.

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