В Орле в двухэтажке на улице Нормандия-Неман обрушилась стена

28.1.2019 | 14:07 Важное, Новости, Происшествия

В момент обрушения кладки в доме были люди

В Орле в двухэтажном доме на улице Нормандия-Неман обрушилась часть кирпичной кладки стены, передает корреспондент «Орелграда».

Как удалось выяснить, здание построили еще до революции. Кирпичная кладка, которая обвалилась, датирована послевоенными годами. Причину обрушения пока однозначно нельзя назвать. Скорее всего, стена развалилась просто из-за старости.

Площадь повреждения составляет около 10 квадратных метров. Кирпичи завалились наружу, на снег и лестницу. Внутренний слой кладки остался на месте. На место происшествия прибыли представители МЧС, газовой службы, полиции, а также электрики.

От дома ранее отказалась управляющая компания. Его подобрала УК «Перспектива», в ведении которой множество подобных зданий.

По предварительным данным, никто не пострадал.

ИА «Орелград»

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