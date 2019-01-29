Глава района раскритиковал уборку Орла «по заказу из соцсетей»

Юрий Тарасов считает, что техника должна планово убирать дороги, а не делать это урывками между жалобами, которые валом сыпятся из соцсетей

На планерке в мэрии важную тему поднял Юрий Тарасов, многолетний глава Железнодорожного района. Он доложил о том, как ведется уборка.

Вместе с тем он обратился к сити-менеджеру Александру Муромскому с просьбой рассмотреть возможность организации плановой уборки улиц. В Орле в связи со снежной зимой возник дефицит снегоуборочной техники. Однако силы от плановой уборки постоянно оттягиваются заявками из социальных сетей Facebook и «ВКонтакте», откуда жители постоянно подают тревожные сигналы.

Тарасов — один из первых должностных лиц, который обратил внимание на эту проблему. Активность чиновников в реагировании на жалобы из соцсетей обусловлена введением в области системы «Инцидент менеджмент», к которой подключены аккаунты должностных лиц. Система позволяет таким структурам, как администрация президента, мониторить ситуацию в регионе.

Очевидно, что такая организация контроля изменила систему, и чиновники в первую очередь реагируют на заявки из соцсетей, чтобы не получить отрицательной оценки руководства, и лишь потом занимаются плановой работой, что неизбежно оттягивает силы от магистралей и их дублеров.

В этом плане нельзя не поддержать Тарасова, из уст которого звучит трезвая оценка ситуации, сложившейся в последнее время в Орле. Работа должностных лиц в последний год в основном сосредоточена на затыкании дыр по указанию пользователей социальных сетей. Немалый вклад в это внес губернатор Орловской области Андрей Клычков, который активно пользуется соцсетями, чем поддерживает свой имидж открытого чиновника.

ИА «Орелград»