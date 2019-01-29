В Орле после обрушения павильона проверят все остановки

Муромский потребовал расчищать их в первоочередном порядке

В Орле начали повальную проверку всех остановок после обрушения павильона на Комсомольской площади. Об этом шла речь на совещании в мэрии 29 января.

После инцидента остановку разобрали. Сейчас чиновники обязывают всех владельцев павильонов почистить козырьки. Глава администрации Александр Муромский попутно дал поручение убрать снег с заездных карманов, мостов и пешеходных переходов.

«Из-за вала, который создают КДМ во время уборки дорог, автобусы не могут припарковаться на остановке по правилам. Следом за КДМ должен следовать погрузчик или трактор, который будет этот вал расчищать, а в дальнейшем — вывозить», — сказал он, отметив, что в некоторых местах сугробы уже превышают человеческий рост.

ИА «Орелград»