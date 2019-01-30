В Орле сообщили о минировании администрации, школы и поликлиники

30.1.2019 | 10:04 Важное, Новости, Происшествия

В эти минуты людей выводят из зданий, начинаются проверки

Как стало известно «Орелграду», неизвестные сообщили о заложенных бомбах в зданиях администрации Орловской области, школы №51, поликлиники при детской больнице и управления Роспотребнадзора.

Сейчас ко всем объектам выехали сотрудники спецслужб. Из зданий эвакуируют людей.

В МЧС подтвердили, что на несколько объектов выехала пожарная техника.

Обновление: неизвестные сообщили о минировании торговых центров «Радуга» и «Водолей».

Информацию об анонимных звонках подтвердили в пресс-службе администрации Орловской области. По ее данным, спецслужбы не обнаружили взрывных устройств на территории объектов.

В сентябре 2017 года по Орлу прокатилась волна звонков о минировании торговых центров и других зданий с большим числом людей. Все сообщения оказались ложными.

СМИ сообщают, что сегодня звонки о минировании поступили в спецслужбы ряда других городов — Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Калуги.

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ИА «Орелград»

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