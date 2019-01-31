Муромский отложил повышение тарифов на проезд до 10 февраля

Мэрия рассчитывает, что за 10 дней на всех маршрутках появятся терминалы

Глава администрации Орла Александр Муромский отложил повышение тарифов на проезд в городском транспорте до 20 рублей (наличные) до 10 февраля, сообщили вечером 31 января в пресс-службе мэрии.

Сити-менеджер внес изменения в постановление о тарифах, датированное концом 2017 года. Он также потребовал от управления городского хозяйства «проконтролировать установку во всех автобусах <…> валидаторов для безналичной оплаты разового проезда».

Стоимость проезда по безналичному расчету будет составлять 17 рублей. Если поездка выходит за пределы Орла, то сумма увеличивается и в случае наличного, и в случае безналичного расчета.

Напомним, что тарифы должны были повыситься с 1 февраля. Однако маршрутчики, отказавшиеся устанавливать терминалы, по факту стали диктовать свои условия и горсовету, и администрации Орла.

ИА «Орелград»