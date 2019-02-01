Орловская реформа «скорой помощи»: факты

Сегодня утром появилась информация, которая подогрела интерес общественности. Речь шла о сокращении медицинских работников в Плещеевской больнице.

Уже в полдень глава департамента здравоохранения Иван Залогин поспешил уверить всех, что ничего сверхъестественного не происходит.

«Фактически отделение скорой помощи этой больницы переходит в состав Станции скорой медицинской помощи города Орла, которая теперь будет работать по вызовам города Орла и Орловского района. Поэтому всем сотрудникам отделения скорой помощи Плещеевской ЦРБ предложено перейти на работу в Службу скорой помощи города Орла <…> Еще раз повторю: о сокращении работников речь не идет», — написал Залогин.

«Орелград» побеседовал с представителями скорой помощи и понял, что поводов для паники нет. Впрочем, радоваться, тоже нечему. Лучше не станет.

Итак. Сейчас в Орле формально проживает 315 тысяч населения без учета Болховского микрорайона, тех, кто проживает в съемных квартирах и студентов — это еще примерно 50 тысяч. Итого — около 365 тысяч человек. Город по стандарту должны обслуживать не меньше 37 бригад скорой помощи, но, например, в последнюю неделю их выезжает гораздо меньше. Ожидание помощи в пиковый сезон, как сейчас, составляет до 1,5 часа.

Работа у фельдшеров скорой помощи, прямо скажем, не мед. Особенно в Орле. Зарплаты низкие, работы много, переработка не учитывается. В Орловском районе же доплачивали до последнего времени так называемые «деревенские», нагрузка поменьше и благодарный контингент. Правда иногда приходилось фельдшерам идти пешком туда, где машина не проедет. Но об этом отдельный разговор.

«Островок плещеевского коммунизма» разрушили, отняв деревенские выплаты. Увольнять реально чиновники никого не собираются. Все пять бригад скорой помощи из Плещеевки перейдут в объединенную службу Орла и Орловского района. Кто не хочет, тому предложили мыть полы в больницах.

Теперь объединенная скорая помощь будет обслуживать Орловский район, в котором 60 тысяч населения и Орел с его 360 тысячами. Итого 420 тысяч и требуется 42 бригады скорой помощи. Такого количества бригад нет. Не будет. И еще уменьшится.

Теперь о проблемах. Сейчас в Орле сложилась катастрофическая нехватка бригад. Есть данные, что часть сотрудников, переведенных из Плещеевки, уволится, так как за те же деньги их нагрузят вдвойне. Все эти маневры не приведут к улучшению качества обслуживания, а лишь создадут социальное напряжение.

«Орелград» попытался выяснить, сколько бригад скорой помощи вышло на работу 1 февраля. Представитель центральной станции попросила направить официальный запрос.

И самый главный вопрос. Как «Газели» которые стоят на городской службе скорой помощи, будут обслуживать деревни Орловского района, куда не всегда на «буханке» доедешь? Но это слабо волнует реформаторов. Напрашивается лишь одно логичное решение — создание отдельных бригад фельдшеров на внедорожниках в рамках городской службы. Отсюда возникает вопрос, а зачем городить реформу? Просто ради реформы?

Нельзя сказать и о положительных сторонах реформы. Жители Орловского района, возможно, получат блага доступные горожанам. Чиновникам станет проще управлять скорыми. На этом все.

ИА «Орелград»