Орловский суд приговорил датчанина Кристенсена к шести годам тюрьмы

Его признали виновным в работе запрещенной организации «Свидетели Иеговы»

Железнодорожный райсуд Орла приговорил датчанина Денниса Кристенсена к шести годам тюрьмы за участие в признанной экстремистской религиозной организации «Свитедели Иеговы», сообщает Русская служба «Би-би-си».

Суд признал его виновным в экстремизме и постановил, что Кристенсен использовал свой авторитет для обеспечения работы организации «Свидетели Иеговы», зная о ее запрете. Издание отмечает, что датчанин получил минимальный срок по экстремистской статье.

«Заходя в зал суда перед оглашением приговора, Кристенсен крикнул, что надеется на то, что в России будет соблюдаться право людей на свободу вероисповедания», — сообщает Би-би-си.

Денниса Кристенсена задержали 25 мая 2017 года во время совместного чтения Библии, у ряда членов организации провели обыски. Напомним, что орловский суд признал местную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской в 2016 году. А 20 апреля 2017 года Верховный суд по инициативе Минюста принял аналогичное решение в отношении «Свидетелей Иеговы» в целом и запретил их деятельность на территории России.

В 2017 году Кристенсен стал первым «Свидетелем Иеговы», арестованным на территории РФ.

ИА «Орелград»