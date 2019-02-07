Муромский нашел снег на Алроса

И вместо озеленения чиновники говорили про уборку

Глава администрации Орла Александр Муромский раскритиковал директора «Спецавтобазы» Александра Байдака и своего заместителя по Заводскому району Юрия Студенникова за сугробы на бульваре Молодежи в микрорайоне «Зареченский». Чиновники получили замечание во время объезда города 7 февраля.

«Мы приехали на бульвар говорить про озеленение. Но прежде чем говорить про озеленение, вот это нормально? – спросил Муромский, показывая на снег. – А в чем дело?»

Студенников и Байдак в один голос ответили, что снега слишком много, объем работ большой. Муромский парировал, что на бульваре Молодежи вообще не было техники за последнее время.

«Это центральный бульвар этого района. Мы вчера спланировали работу для чего, чтобы носом друг друга тыкать сейчас? Если мы все объекты, которые хотели благоустроить, будем так содержать, то грош цена всей нашей работе», — сказал Муромский.

Впрочем, про озеленение все же поговорили. «Зеленстрой» подготовил план по обновлению и изготовлению новых топиарных фигур – всего их будет 34. Они разместятся там же, где в предыдущие годы. Среди топиарных фигур появится кабан, выяснил корреспондент «Орелграда».

ИА «Орелград»