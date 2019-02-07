Муромский приказал откопать из сугробов линевку

7.2.2019 | 15:31 ЖКХ, Новости, Общество

Эту работу нужно сделать, не дожидаясь весны, сказал сити-менеджер

Глава администрации Орла Александр Муромский во время объезда города 7 февраля потребовал откопать люки ливневой канализации из-под снега и проверить ее состояние.

Муромский призвал представителя компании «Гидродинамика» не ждать благоприятной погоды.

«Нам сейчас нужно все колодцы ливневой канализации, которые оказались под снегом и подо льдом, отыскать, прочистить и обеспечить их работу. Иначе у нас будут реки, а не улицы. Не будем ждать мая», — сказал Муромский.

Напомним, «Гидродинамика» занимается обслуживанием ливневок по муниципальному контракту. Он действует с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года, фирма получит за работу 6,336 млн рублей.

В рамках объезда власти осмотрели перекресток улиц Колхозной и 2-й Пушкарной.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования