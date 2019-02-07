Муромский проверил работу «Орелжилэксплуатации»

Глава управляющей компании рассказал о SMS-оповещении жителей об уборке снега

Глава администрации Орла Александр Муромский в ходе объезда города 7 февраля проверил работу управляющей компании «Орелжилэксплуатация». Муромский проверил, как УК убирает двор дома №1 на бульваре Молодежи.

Глава «Орелжилэксплуатации» Валерий Глущенко напомнил сити-менеджеру, что УК управляет 116 домами, 47 из которых стоят в микрорайоне «Зареченский».

«С наступлением зимнего периода регулярно, после окончания снегопада, производится очистка от снега и обработка противогололёдными средствами придомовых территорий многоквартирных домов, межквартальных проездов и тротуаров. При этом уборка проходит не только вручную (56 дворников на микрорайоне «Зареченский»), но и с использованием техники, — сказал Глущенко.

Он добавил, что УК внедрила технологию SMS-оповещений жителей о предстоящей уборке снега. С начала 2019 года людям приходят сообщения с просьбой отогнать свои автомобили, чтобы не мешать технике. Впрочем, Глущенко посетовал, что не все жители реагируют на уведомления.

Александр Муромский предложил жителям дома провести общедомовое собрание, чтобы решить данную проблему, обеспечив возможность спецтехнике ОАО «Орёлжилэксплуатация» все возможности для уборки придомовой территории.

ИА «Орелград»