Чиновник администрации Орловской области: «В аду вас будут ждать ваши проекты»

Чудовищная по своей циничности история разыгралась в январе

Многие орловцы наслышаны о движении «Граждане Орла». На вдаваясь в подробности сообщим, что количество сторонников там не велико, однако сложившийся костяк активистов за последний год изрядно попортил жизнь чиновникам разного ранга. Взять только активное сопровождение капитального ремонта моста «Дружба». Здесь, по мнению «граждан», работа идет отвратительно, и проект реализуется не по нормам. Также много вопросов к чиновникам было в связи с демонтажем с городских улиц гранитных плит. Нельзя сказать, что Невров и его «Граждане Орла» всегда правы. Они упрямы, они неприятны, но до хамства не опускались.

Неминуемо путь «Граждан Орла» пересекся с «Гражданином Белгорода» Сергеем Лежневым. Напомним, что Сергея Владимировича городу Орлу ветром перемен надуло. Потомский убыл, на его место прислали Клычкова, и его друг Лежнев стал первым в команде нового губернатора. Видимо, блогер не сразу понял, к каким берегам причалил, и сходу назвал орловскую журналистику хренью. Собственно с тех пор журналисты и присматривают за блогером со скудным словарным запасом, который он успешно компенсирует хамством.

Итак, середина января, и «Граждане Орла» сообщают о сборе средств на ремонт нескольких помещений в Доме ребенка на Веселой Слободе. С финансированием детского дома нет проблем, все, что выделяется, доходит, но есть еще над чем поработать. Директор детского дома не против помощи и разрешает найти спонсоров и привлечь общественность.

На следующий день социальные сети встряхивает скандал. Чиновник областной администрации Сергей Лежнев требует прекратить сбор средств и недоумевает, почему директор обратилась к общественности, а не к руководителям региона. Затем в беседах Лежнев сообщает, что сам вложит свои личные средства, и губернатор тоже поможет, а вот средств этих «граждан» и их спонсоров не надо.

В эти же дни представителям «Граждан Орла» директор детского дома сообщает, что никаких денег не надо. По этому поводу в социальных сетях даже появились мемы.

Иными словами, чиновники ударили по рукам директору детского учреждения и узурпировали право оказания финансовой помощи. Повторять эпитеты которыми Лежнев называл людей, собиравшихся помочь детскому дому, язык не поворачивается. Возникает вопрос, насколько адекватен помощник губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Все сводилось к тому, что Лежнев обвинял «граждан» в пиаре. С тех пор сам Лежнев трижды опубликовал отчеты о ремонте в детском доме. Это, как вы понимаете, не считается самим советником как пиар. На днях был закончен ремонт, о чем был выпущен отдельный пост. Этот пост Лежнев не преминул разместить во всех местах, где было обсуждение и объявление о сборе средств.

Например, в диалоге у пользователя Бориса Шарикова Лежнев обвинил Вадима Неврова в том, что он не вынес ни одного мешка мусора, хотя две недели назад монополизировал процесс и запретил директору детского дома контактировать в этом вопросе с кем-либо кроме него. Апофеозом этого всего стало сообщение с следующим текстом:

«Ну вы теперь поняли, что это за нелюди? Проект? Да, для них это был бы пиар-проект. Что и следовало очередной раз показать на пальцах всю сущность этих…даже сейчас, когда никто из них даже мешка с мусором не вынес, пишут о каком-то успешном проекте. В аду вас будут ждать ваши проекты.»

После такого «успешного» взаимодействия и пожелания сгинуть в аду, орловцы безусловно должны быть преисполнены благодарностью лично к Клычкову и его помощнику Лежневу. А кто не доволен: «В аду вас будут ждать ваши проекты.» Понятно?

ИА «Орелград»