Проблему кровель можно решить

С наступлением оттепелей в городе массово начали протекать кровли в многоквартирных домах. Конечно, это вызвало негодование жителей, и они начали обращаться во всевозможные инстанции. Проблема вышла на общегородской уровень.

Почему кровли прохудились одновременно в огромном количестве домов? Это произошло не «вдруг». На 70-80 –е годы приходится пик жилищного строительства в Орле. Сейчас домам, построенным в эти годы, 30-45 лет и в основном они с плоскими кровлями. Срок службы рубероида – 25 лет. Все это время он выдерживал мороз, жару, и осадки, но естественный износ –это неизбежный и неостановимый процесс. Управляющие компании ежегодно увеличивают объем текущего ремонта кровли, но латочный ремонт уже не спасает. В одном месте заменили участок рубероида, потекло рядом. Замена больших участков кровельного полотна стоит денег, которые никак не вписываются в суммы текущего ремонта. Так, за 2018 год компаниями Первой городской было отремонтировано 39229 кв. м кровли, за 2017 – 35627 кв. м .

В течении нескольких лет управляющие компании обращались к областным властям с просьбой создать Целевую программу капитального ремонта кровель в рамках Регионального фонда капитального ремонта – ведь средства на счетах фонда лежат огромные, а осваиваются они медленно и с низким качеством работ.

Сейчас, ввиду увеличения потока жалоб и обращений по кровлям в органы власти появился шанс на то, что такая программа Региональным фондом будет принята.

Однако, часть активных жителей не ждет у моря погоды и воды с потолка. Дома, где ситуация наиболее критична, переходят на спецсчет и планируют провести капитальный ремонт кровли уже в этом году. Таких домов в управляющих компания Первой городской примерно 56. Сейчас дома, где открыт спецсчет, проводят собрания по утверждению сметы кровельных работ.

Особенность такого ремонта – поэтапный контроль всего процесса – от сметы до подписания актов выполненных работ, со стороны жителей.