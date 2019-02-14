Все пишут, что «Сыробогатов» вложит в орловский завод 1,5 млрд рублей. Это не совсем так

14.2.2019 | 17:02 Новости, Политика, Экономика

Инвестиции уже составили больше миллиарда рублей. Клычков, по сути, переподписал уже имевшиеся договоренности

Пресс-служба администрации Орловской области 14 февраля сообщила, что губернатор Орловской области заключил соглашение с ГК «Сыробогатов» о строительстве предприятия на базе орловского молокозавода, при этом объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

В сообщении смущала одна строчка — срок реализации проекта с 2017 по 2019 год. Почему же соглашение подписывают только сейчас? Что, власти договорились с бизнесом задним числом?

Здесь стоит напомнить ситуацию вокруг орловского молокозавода. Ранее он принадлежал компании Danone, но в 2017 году фирма решила избавиться от орловского актива. Власти начали искать нового инвестора. Тогда сообщалось, что завод купило ООО «Первая линия». Летом 2017 года, еще до приезда Клычкова на Орловщину, передача активов завершилась.

В сегодняшней новости указано, что Клычков подписал соглашение с входящим в ГК «Сыробогатов» ООО «Орёл». Как пояснил сам губернатор у себя в соцсетях, это компания из Екатеринбурга, но в Орле оно зарегистрирует отдельное подразделение и будет платить налоги Орловщине.

«Орелград» решил уточнить сумму и сроки вложений. Нам ответили, что в 2017-2018 годах в орловский молокозавод уже вложили 1,224 млрд рублей. То есть осталось инвестиций чуть меньше чем на 300 миллионов. Согласитесь, звучит уже не так громко и помпезно.

Отметим, что мы не против новых производств. Это всегда отличные новости, особенно на фоне едва ли ежедевных сообщений о том, что в Орловской области что-то банкротится или останавливает работу. Однако подобная игра цифрами заставляет задуматься.

ИА «Орелград»

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