Орловского ИП обязали вернуть пруд людям

Дело о праве доступа к водоему дошло до областного суда.

Речь идет о пруде на ручье Алешня, расположенном рядом с деревней Гусево в Залегощенском районе. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местные жители подали коллективную жалобу.

Их недовольство вызвал местный ИП, который огородил водоем забором протяженностью около 67 метров. На берегу он возвел для себя деревянный домик и две хозяйственный постройки.

«Указанные постройки ограничивают свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, что является нарушением ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации», — считают в прокуратуре.

ИП дважды штрафовали и предписывали убрать забор. Однако предприниматель оказался несговорчивым. Он не устранил нарушения, и спор пришлось решать в суде.

Иск в защиту экологических прав граждан подал природоохранный прокурор. Требования были удовлетворены. Суд обязал ИП освободить земельный участок береговой полосы на ручье Алешня «путем демонтажа деревянных забора, домика и хозяйственных построек».

Ответчик обжаловал решение, но облсуд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»