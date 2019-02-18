Чиновники вспомнили о социальных проблемах объединения школ

На ситуацию обратил внимание первый замгубернатора Вадим Соколов

Объединение сельских школ не должно сказываться на качестве образования, даже если оптимизация экономически выгодна. Об этом сказал первый вице-губернатор Вадим Соколов на заседании правительства Орловской области 18 февраля.

По его словам, в последнее время жители региона все чаще обращаются в администрацию по вопросу объединения школ. Соколов отметил, что чиновники должны ставить во главу угла обеспечение людей образованием и только потом смотреть на экономическую выгоду.

«Чтобы не создавались конфликтные ситуации там, где их можно избежать. Прежде всего [нужна] оценка социальных последствий решений по образовательным учреждениям, а потом уже экономических. Без комплексной оценки социальных последствий никакие решения по объединению, образованию [новых учреждений] не могут быть приняты», — заявил Соколов.

Вице-губернатор обратил внимание департамента образования на проблему. От сельских чиновников он потребовал согласовывать все решения с правительством области.

Самый громкий конфликт, случившийся в сфере образования на Орловщине за последнее время, связан с реорганизацией школы-интерната на Знаменке. Напомним, ее хотят закрыть, а на базе создать центр для одаренных детей.

В конце января с родителями учеников школы-интерната встретились орловские единороссы во главе с вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным. Они заверили, что судьба учебного заведения еще не решена.

ИА «Орелград»