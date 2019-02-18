Чиновники вспомнили о социальных проблемах объединения школ

18.2.2019 | 12:03 Новости, Образование

На ситуацию обратил внимание первый замгубернатора Вадим Соколов

Объединение сельских школ не должно сказываться на качестве образования, даже если оптимизация экономически выгодна. Об этом сказал первый вице-губернатор Вадим Соколов на заседании правительства Орловской области 18 февраля.

По его словам, в последнее время жители региона все чаще обращаются в администрацию по вопросу объединения школ. Соколов отметил, что чиновники должны ставить во главу угла обеспечение людей образованием и только потом смотреть на экономическую выгоду.

«Чтобы не создавались конфликтные ситуации там, где их можно избежать. Прежде всего [нужна] оценка социальных последствий решений по образовательным учреждениям, а потом уже экономических. Без комплексной оценки социальных последствий никакие решения по объединению, образованию [новых учреждений] не могут быть приняты», — заявил Соколов.

Вице-губернатор обратил внимание департамента образования на проблему. От сельских чиновников он потребовал согласовывать все решения с правительством области.

Самый громкий конфликт, случившийся в сфере образования на Орловщине за последнее время, связан с реорганизацией школы-интерната на Знаменке. Напомним, ее хотят закрыть, а на базе создать центр для одаренных детей.

В конце января с родителями учеников школы-интерната встретились орловские единороссы во главе с вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным. Они заверили, что судьба учебного заведения еще не решена.

ИА «Орелград»

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