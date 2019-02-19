Орловца нашли убитым в овраге после стрельбы в баре

Странное происшествие случившееся на выходных расследует полиция и СК

По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник молодой мужчина в ходе ссоры в кафе Ягер на улице Ливенской применил травматическое оружие в отношение посетителя и охранника, вмешавшегося в конфликт. В результате стрельбы охранник получил ранения спины, посетитель выстрел в лицо. Обоим оказана медицинская помощь.

Пострадавший с места происшествия скрылся. Поиски велись всю ночь уже утром тело предположительного виновника конфликта было обнаружено за парком в низине, по которой проложено железнодорожное полотно.

По одной из версий мужчина выстрелом причинил себе травму головы от чего скончался на месте.

ИА Орелград