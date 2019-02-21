Косогов пожаловался прокурору на плохие дороги

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов записал очередное видеообращение по поводу некачественного ямочного ремонта в областном центре.

Народный избранник констатировал, что все ямы, заделанные на Красном мосту перед Новым годом, уже разбиты и требуют нового ямочного ремонта.

«Гарантийный ремонт должна обслуживать фирма «Арида», которая в 2016 году производила ремонт дорожного полотна на Красном мосту», — потребовал Косогов. Напомним, что после работы в юбилейный год компания испарилась.

Депутат подчеркнул, что ситуация с «Аридой» может повториться с новым подрядчиком – ООО «ГИАТТ», которое делало ямочный ремонт в 2018 году. Она выиграла контрактов примерно на 100 млн рублей при том, что в фирме зарегистрирован всего один рабочий, указал Косогов.

Депутат продемонстрировал, что ямочный ремонт фирмы «ГИАТТ» на Старо-Московской не продержался и полугода. Асфальт можно резать острым предметом с небольшим усилием. Косогов пообещал направить депутатский запрос в прокуратуру Орловской области о некачественном ремонте орловских дорог.

ИА «Орелград»