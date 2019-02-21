В Орле рухнул ИПП

Индекс промышленного производства за месяц упал до уровня 83,4 процента.

Результаты социально-экономического развития Орловской области за январь 2019 года представил Орелстат. Из доклада следует, что индекс промышленного производства (ИПП) в нашем регионе по сравнению с январем 2018 года составил 99,7 процента, а по сравнению с декабрем минувшего года – всего 83,4 процента.

В частности, просели такие сферы как добыча полезных ископаемых (ИПП 42,8 и 31,1 процента по отношению к январю и декабрю 2018 года соответственно) и водоснабжение и водоотведение (91,9 и 79,8). ИПП сферы обрабатывающих производств по сравнению с январем прошлого года составил 100,1 процента, но по отношению к декабрю – всего 81,6.

Кроме того, значительно – на 7-10 процентов — сократился оборот общественного питания и объем платных услуг, оказанных населению области. В то же время цены на потребительском рынке за год выросли на 5 процентов, причем цены производителей орловских промышленных товаров подросли на 7,8 процента.

ИА «Орелград»