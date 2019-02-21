Жители района попросили у Муромского футуристический транспорт

Глава администрации ответил, что в Орле не хватает денег даже на транспорт первого уровня

Жительница Железнодорожного района на встрече с главой администрации Орла Александром Муромским предложила развивать в городе «транспорт второго уровня».

Встреча с сити-менеджером состоялась накануне в районной администрации. Он обсудил с жителями вопросы строительства детского сада, дорог, вывоза мусора. Одна из участниц встречи вышла за рамки бытовых проблем и предложила пустить по городу транспорт будущего.

«Многие города – Екатеринбург, Краснодар, Челябинск – уже делают проекты транспорта второго уровня. Посмотрите, какой коллапс на мосту «Дружба», сейчас начнется – [закроется на ремонт] Красный мост. Если мы инновационный транспорт сделаем второго уровня… [проблемы решатся]. Поэтому надо подумать. Он дешевле, и у нас не будет коллапса с транспортом. Мы поднимем общественный транспорт на второй уровень!», — сказала она.

В ответ Муромский отметил, что с радостью бы сделал это, но Орлу не хватает денег даже на «первый уровень» транспорта.

«Мы дороги не полностью асфальтируем, а ямки делаем. Денег нет. И начал я с того, что прошлый год мы начали с кредиторской задолженностью 417 млн рублей, а в этом году – 750. Мы не можем заплатить за выполненные работы. Москва, Питер, Воронеж, Красноярск – это города-миллионники. Это совсем другие бюджеты. И я рад, что они имеют возможность строить и проектировать», — заключил Муромский.

ИА «Орелград»