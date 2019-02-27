В Орле присяжные решили судьбу опасного рецидивиста

Уголовное дело было рассмотрено в суде Заводского района.

Как сообщает пресс-служба Заводского райсуда, присяжные заседатели рассмотрели дело по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый сам заявил ходатайство об участии присяжных. Согласно процедуре сначала было проведено закрытое предварительное судебное заседание. Затем дело рассматривалось сложным составом суда: один профессиональный судья и коллегия присяжных заседателей.

Последние единогласно признали подсудимого виновным. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев. Прокурор указал на то, что мужчина ранее был осужден в Тросне и до сих пор не отбыл часть наказания.

Присяжные же заявили, что он заслуживает снисхождения. В результате суд по совокупности приговоров наказал мужчину лишением свободы на срок 10 лет и 5 месяцев. Из них 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено 2 года ограничения свободы.

«Кроме того, были удовлетворены исковые требования потерпевшей в полном объеме, взысканы заявленные суммы материального ущерба и морального вреда», — добавили в суде.

ИА «Орелград»