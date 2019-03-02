В Орле каждая вторая квартира для сирот была выдана по суду

2.3.2019 | 11:56 Новости, Общество

Оглашены результаты надзора за соблюдением прав детей-сирот.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в 2018 году в нашем регионе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено 235 жилых помещений. Из них 116 квартир были выделены по судебным решениям. Иски в защиту прав детей-сирот подавали прокуроры.

«В связи с многочисленными фактами нарушений жилищных прав граждан указанной категории, социальной значимостью данного вопроса и недостаточностью принимаемых органами власти мер прокуратурой области в адрес губернатора и председателя правительства Орловской области было внесено представление», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Сообщается, что после этого число детей-сирот, включенных в списки нуждающихся в представлении им жилья, сократилось.

ИА «Орелград»

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