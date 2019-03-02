В Орле скоро не останется детей-сирот?

Орловские чиновники все меньше выявляют детей, оставшихся без родителей.

В Орле снизилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Информация об этом прозвучала на рабочем совещании в мэрии Орла.

Согласно приведенным данным, в 2008 году в областном центре было выявлено 136 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 году показатель снизился до 104 детей, в 2015-м — до 98, в 2018 году — 73 детей.

По состоянию на 1 января 2019 года в органе опеки и попечительства состоят на учете 506 детей. Из них 284 ребенка воспитываются в опекунских семьях, 170 — в приемных семьях, а 52 ребенка находятся в государственных учреждениях. Из выявленных в 2018 году несовершеннолетних 58 устроены в семьи, 10 — в государственные учреждения, шестеро — усыновлены.

ИА «Орелград»