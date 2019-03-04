Фонтан и «зеленые» рельсы: в Орле предложили переделать сквер Ермолова

Мэрия опубликовала спорный дизайн-проект и предложила присоединиться к его обсуждению

Администрация Орла опубликовала дизайн-проект благоустройства сквера Ермолова. Он предполагает несколько радикальных изменений, в том числе создание сухого фонтана и превращение парковки в зону отдыха.

Как следует из сообщения, чиновники задумались создать единую пешеходную зону от улицы Ленина до улицы Комсомольской. Для достижения этой цели предложено несколько шагов:

поднять трамвайные пути над уровнем проезжей части и озеленить их, сделать пешеходные переходы с пандусами;

пересадить деревья в сквере, которые сейчас «хаотично рассажены» и закрывают обзор на памятник Ермолову. Совместить осевые линии памятника и территории;

сделать перед памятником сухой фонтан, обращенный к корпусу исторического факультета ОГУ;

превратить парковку перед истфаком в зону отдыха со скамейками и озеленением. Судя по дизайн-проекту, проезда машин вдоль корпуса не будет.

В комментариях на Facebook официальный аккаунт мэрии ответил, что сроки реализации проекта пока не установлены. Он представлен «на перспективу для общественного обсуждения».

Жители Орла неоднозначно восприняли дизайн-проект. Большинство из них отмечает, что в городе есть много неблагоустроенных мест, и заниматься сквером Ермолова нерационально.

ИА «Орелград»