Один погиб, трое пострадали в ДТП в Ливенском районе

26-летний пассажир умер в больнице.

В автокатастрофе в Ливенском районе погиб 26-летний парень, еще три человека пострадали, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 3 марта в 15 часов на 117-м километре трассы «Орел-Тамбов». В аварии участвовали «Лада Калина» и фура DAF. Установлено, что отечественная легковушка ехала в сторону Ливен.

На опасном участке 39-летняя водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. «Калина» лоб в лоб столкнулась с фурой.

Погибший был пассажиром «Калины». Он умер в больнице. Водителя и двух пассажиров — 22-летнего парня и 21-летнюю девушку — госпитализировали с травмами.

ИА «Орелград»