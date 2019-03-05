Экологический субботник в Орле пройдет по новым правилам

5.3.2019 | 10:55 ЖКХ, Новости, Общество

Переработчики мусора поставили условия властям

Мусорная реформа поставила властей в тупик. Если ранее весь собранный мусор в ходе экологических субботников вывозился на полигон и там складировался, то в этом году полигон закрыт, и сотни тонн мусора должны пройти сортировку на мусорных заводах.

Как отметил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, мусороперерабатывающие заводы поставили условие — отделять твердые коммунальные отходы от листвы, смета и веток.

Неясным пока остается вопрос их утилизации и иные тонкие моменты обращения с отходами по новой схеме.

Филатов отметил, что сейчас улаживаются все моменты взаимодействия с региональным оператором и мусороперерабатывающими заводами для проведения субботников.

ИА «Орелград»

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