Экологический субботник в Орле пройдет по новым правилам

Переработчики мусора поставили условия властям

Мусорная реформа поставила властей в тупик. Если ранее весь собранный мусор в ходе экологических субботников вывозился на полигон и там складировался, то в этом году полигон закрыт, и сотни тонн мусора должны пройти сортировку на мусорных заводах.

Как отметил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, мусороперерабатывающие заводы поставили условие — отделять твердые коммунальные отходы от листвы, смета и веток.

Неясным пока остается вопрос их утилизации и иные тонкие моменты обращения с отходами по новой схеме.

Филатов отметил, что сейчас улаживаются все моменты взаимодействия с региональным оператором и мусороперерабатывающими заводами для проведения субботников.

ИА «Орелград»