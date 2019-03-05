Мэра возмутили уборочные машины без песка с поднятыми ковшами

5.3.2019 | 10:48 Новости, Общество

Василий Новиков потребовал ужесточить контроль за техникой Спецавтобазы.

По словам мэра, к нему поступали жалобы на то, что уборочная техника передвигается в пределах города, не убирая его, с поднятыми лопатами и без песко-соляной смеси.

Новиков, обращаясь к директору «Спецавтобазы» Александру Байдаку, сообщил, что если у него появится подтверждение нагона километража для ГЛОНАСС, чтобы получить средства по контракту, то понесут ответственность все, и он лично потребует наказания.

Руководитель предприятия сообщил, что такие факты могут иметь место на перегонах, когда закончилась песко-соляная смесь.

Однако мэр призвал проконтролировать этот вопрос заместителя главы администрации Орла Николая Ванифатова по камерам видеонаблюдения и доложить в рабочем порядке.

ИА «Орелград»

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