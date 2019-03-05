Под Орлом застрелили пенсионера

5.3.2019 | 12:41 Новости, Происшествия

Следственный комитет ищет убийцу.

В Троснянском районе застрелили 60-летнего мужчину, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело мужчины нашли 4 марта в селе Никольское в частном доме. СК возбудил уголовное дело об убийстве и ищет того, кто застрелил пенсионера.

Погибший мужчина раньше работал в Москве, а в Троснянский район переехал около трех лет назад. Пенсионер не злоупотреблял алкоголем и в принципе был состоятельным, но преступники ничего не украли. Следов борьбы в доме не обнаружено, добавила «Орелграду» старший помощник главы СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева.

Глава орловского управления СК Анатолий Щуров взял дело на личный контроль, говорится в сообщении. На месте продолжают работать криминалисты и следователи. Они отрабатывают различные версии трагедии.

ИА «Орелград»

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