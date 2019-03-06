Клычкову указали на глобальный орловский транспортный коллапс

По мнению активистки Марины Прокофьевой, у губернатора было достаточно времени, чтобы начать решать эти проблемы – но ситуация только ухудшается

Активистка Марина Прокофьева записала видео о транспортной проблеме Орла. Оно появилось на ее YouTube-канале.

Прокофьева отметила, что все беды заключаются в неспособности администрации решать проблемы. Из-за этого в 2018 году Орел лишился муниципальных автобусов, а ситуация на ТТП продолжает ухудшаться.

«Администрация области во главе с коммунистом Андреем Клычковым осчастливила жителей города московским металлоломом в форме автобусов и троллейбусов и клятвенно заверила, что так называемый транспорт будет восстановлен и начнет перевозить жителей города», — сказала Прокофьева. В этот момент в кадре появились те самые автобусы, снятые с квадрокоптера.

«Как вы видите, подаренный металлолом засыпан снегом и продолжает догнивать уже в Орле. Отсутствие человеческих следов на снегу говорит о том, что к ним никто не прикасался. Надо напомнить, что на доставку этой рухляди в Орел было потрачено более 8 млн рублей», – добавила активистка.

Она также указала на проблемы дорог: одни не ремонтируются годами, а те, что сделали в 2018 году, уже нуждаются в ремонте. Напоследок Прокофьева припомнила ремонт моста «Дружбы» и предположила, что его ждет судьба многофункционального медцентра («титаника») и стадиона Ленина, где так и не завершились стройки.

ИА «Орелград»