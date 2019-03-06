СК раскрыл убийство пенсионера в Троснянском районе

Подозреваемый — односельчанин погибшего

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 60-летнего жителя в Троснянском районе Орловской области, сообщили в ведомстве.

Напомним, тело мужчины нашли 4 марта в селе Никольское в частном доме. Погибший раньше работал в Москве, а в Троснянский район переехал около трех лет назад. Пенсионер не злоупотреблял алкоголем и в принципе был состоятельным, но преступники ничего не украли. Следов борьбы в доме не обнаружили.

Сегодня СК заявил, что подозреваемый — это односельчанин погибшего. Кстати, он был ранее судим.

Следователи допрашивают мужчину, после этого они выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

ИА «Орелград»