В Орле наказали ядовитую парочку

Мужчина и женщина наладили сбыт опасного напитка.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, жители Орла – мужчина и женщина – предстали перед судом по обвинению в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Было установлено, что опасный для жизни и здоровья напиток изготовила женщина. Мужчина помогал ей сбывать продукцию. Кстати, товар полиция нашла в их гараже.

Оба были признаны виновными по ст. 238 УК РФ и наказаны штрафами в размере 140 и 150 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»