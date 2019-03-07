В Орле рассказали, где поставят новые светофоры

В частности, регулировка появится на перекрестках возле «Ромашки» и хлебокомбината

В 2019 году в Орле появятся несколько новых светофоров, сказала и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Светлана Балашова. Они должны сделать движение в городе безопаснее.

Так, власти планируют сделать регулируемым пешеходный переход в районе остановки «Гипсовый комбинат» на улице Московской. Напомним, там зачастую дежурят сотрудники ГИБДД, которые следят, пропускают ли водители пешеходов.

Еще один светофор должен появиться на перекрестке улиц Горького и Андрианова рядом с физдиспансером.

Также планируется обезопасить перекресток улицы Лескова и Тургенева напротив стадиона им. Ленина. О планах поставить там светофор было известно давно.

Кроме того, в перечне есть перекресток улиц Латышских Стрелков и Тамбовской. Это частный сектор, примыкающий к территории гимназии №34.

Все вышеперечисленные светофоры обойдутся бюджету города в 3,3 млн рублей. Еще 2,1 млн на эти цели дает Дорожный фонд. За его счет планируется поставить два светофора:

на перекрестке улицы Пушкина и переулка Трамвайного – напротив здания бывшего завода «Ромашка»;

на перекрестке улиц Горького и Красноармейской – рядом со зданием орловского хлебокомбината.

Еще 750 тысяч рублей мэрия планирует потратить на установку дорожных знаков, 800 тысяч – на «серые заборчики» вдоль дорог. На 1,5 млн власти хотят оборудовать четыре нерегулируемых пешеходных перехода.

ИА «Орелград»