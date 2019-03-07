В Орле рассказали, где поставят новые светофоры

В частности, регулировка появится на перекрестках возле «Ромашки» и хлебокомбината
В 2019 году в Орле появятся несколько новых светофоров, сказала и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Светлана Балашова. Они должны сделать движение в городе безопаснее.
Так, власти планируют сделать регулируемым пешеходный переход в районе остановки «Гипсовый комбинат» на улице Московской. Напомним, там зачастую дежурят сотрудники ГИБДД, которые следят, пропускают ли водители пешеходов.
Еще один светофор должен появиться на перекрестке улиц Горького и Андрианова рядом с физдиспансером.
Также планируется обезопасить перекресток улицы Лескова и Тургенева напротив стадиона им. Ленина. О планах поставить там светофор было известно давно.
Кроме того, в перечне есть перекресток улиц Латышских Стрелков и Тамбовской. Это частный сектор, примыкающий к территории гимназии №34.
Все вышеперечисленные светофоры обойдутся бюджету города в 3,3 млн рублей. Еще 2,1 млн на эти цели дает Дорожный фонд. За его счет планируется поставить два светофора:
на перекрестке улицы Пушкина и переулка Трамвайного – напротив здания бывшего завода «Ромашка»;
на перекрестке улиц Горького и Красноармейской – рядом со зданием орловского хлебокомбината.
Еще 750 тысяч рублей мэрия планирует потратить на установку дорожных знаков, 800 тысяч – на «серые заборчики» вдоль дорог. На 1,5 млн власти хотят оборудовать четыре нерегулируемых пешеходных перехода.
ИА «Орелград»