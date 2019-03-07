В Орловской области судить стали реже

Количество рассмотренных уголовных дел сократилось на 10 процентов.

Облсуд представил сведения о работе районных судов и мировых судей Орловской области по рассмотрению уголовных дел и материалов в 2018 году. Сообщается, что всего за отчетный период времени на рассмотрение поступило 1639 уголовных дел. Данный показатель на 10,97 процента меньше, чем в 2017 году.

Всего районными судами было окончено производством 1658 уголовных дел, что на 10,6 процента меньше уровня предыдущего года. Было осуждено 1377 человек. Этот показатель за год сократился на 16,8 процента. В 2017 году виновными были признаны 1655 подсудимых.

«В особом порядке уголовного судопроизводства было рассмотрено 909 дел, что составляет 54,76 процента от общего количества, — сообщили в облсуде. — В 2017 году в особом порядке рассмотрено 1098 дел, или 66,22 процента».

В целом, в 2018 году в Орловской области 28 человек были осуждены за убийство, 71 — за причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 21 — за разбой, 101 — за грабеж, 253 – за нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами.

Оправдано было шесть человек. Кроме того, было прекращено производство по уголовным делам по нереабилитирующим основаниям в отношении 358 человек.

ИА «Орелград»