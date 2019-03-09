В Орле мужчина избил двух полицейских и обвинил их в побоях

Нарушитель общественного порядка сцепился с полицией на улице.

Подробности этого дела раскрыли в Орловском облсуде. Пред ним предстал местный житель, который ранее уже был судим. Его наказали за злостное уклонение от уплаты алиментов. Новое преступление оказалось более серьезным.

В марте 2018 года он шел по улице Игнатова в Орле. Мужчина был нетрезв, «имел неопрятный внешний вид, шаткую походку, плохо ориентировался на местности, тем самым своим внешним видом оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность».

Его заметил полицейский патруль. Двое сотрудников подошли к нему и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность. Подсудимый отказался выполнить это требование, а затем отказался и проследовать в служебный автомобиль. Дело дошло до того, что мужчина ударил одного полицейского по лицу кулаком, а второму нанес удар ногой в локоть. Кроме того, он порвал форменное обмундирование.

На него надели наручники и привели в отдел полиции, где он «продолжал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции». Как пояснили в облсуде, мужчина вину не признал и заявил, что это полицейские его избили.

Однако именно его признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти. Орловец получил 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»