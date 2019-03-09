В Орле суд разъяснил, когда дети отвечают за кредиты родителей

Областная судебная коллегия рассмотрела дело об умершем клиенте банка.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, на первой стадии дело было рассмотрено Болховским райсудом. Один из банков обратился с иском к наследникам своего умершего клиента.

Мужчина несколько раз брал кредиты. Срок погашения последнего из них истекает только в 2021 году. Однако в 2016 голу заемщик умер. Его задолженность на тот момент составляла около 304 тысяч рублей. Жена и дочь погашать долг отказались.

Районный суд поддержал их позицию и отказал в удовлетворении иска, посчитав, что они не вступали в наследство. Следовательно, не несут обязательств по имущественным долгам умершего родственника. Однако облсуд решение изменил.

«Судебная коллегия установила, что у заемщика есть еще одна дочь, — пояснили в пресс-службе облсуда. — А так как при рассмотрении дела суд первой инстанции не привлек к участию в деле в качестве соответчика вторую дочь, как наследника первой очереди умершего заемщика, это является основанием для отмены решения».

Более того, выяснилось, что обе дочери все-таки вступили в права наследования – они получили деньги, находившиеся на счетах отца в банке. «Поскольку обе дочери фактически приняли наследство после умершего отца, они также приняли и долги наследника, — посчитали в суде. — Соответственно, у обеих дочерей возникает обязанность перед истцом по погашению задолженности по кредитным соглашениям в пределах стоимости наследственного имущества».

Всего наследства на погашение долга не хватило. Суд взыскал с дочерей солидарно чуть более 172 тысяч рублей.

ИА «Орелград»