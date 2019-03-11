На выборах орловских депутатов конкурс составит 3 человека на место

Облизбирком завершил процедуру регистрации кандидатов.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о завершении периода выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, что они пройдут 14 апреля 2019 года. В нашем регионе выбора планируется провести в Болховском, Залегощенском, Ливенском, Мценском, Покровском и Троснянском районах. Всего должно быть избрано 20 депутатов.

Конкурс составит почти 3 человека на 1 мандат. По данным облизбиркома, на текущий момент в выборах участвуют 59 кандидатов. Изначально желающих было больше. Так партии выдвинули 62 кандидатов, еще шестеро подали документы в порядке самовыдвижения.

«Избирательными комиссиями было зарегистрировано 60 кандидатов, а одному было отказано в регистрации, — рассказали в облизбиркоме. — 8 кандидатов отказались от участия в выборах на основании личного заявления, причем один из них — после регистрации».

По данным управления Минюста РФ, в Орловской области в качестве избирательных объединений имеют право участвовать в выборах 63 политические партии, 47 региональных отделений политических партий, а также от 46 до 50 общественных объединений.

Однако в этом году таким правом воспользовались лишь четыре отделения политических партий.

ИА «Орелград»