В Орле осудили автоледи, сбившую задом пешехода

11.3.2019 | 17:34 Новости, Происшествия

Дело о ДТП рассмотрел суд Северного района Орла.

Перед судом предстала местная жительница, которую признали виновной в наезде на пешехода. ДТП было совершено при необычных обстоятельствах. Следствие и суд установили, что потерпевшая женщина вышла из магазина.

В этот момент ее сбил автомобиль «Киа», двигавшийся задним ходом вдоль стены дома. За рулем иномарки находилась подсудимая. Суд пришел к выводу, что она нарушила ПДД, так как «не убедилась в безопасности осуществляемого маневра и не прибегла к помощи других людей».

Тем самым автоледи «создала опасность для других участников движения». Что касается потерпевшей, то она получила перелом левого плеча и травмы головы. Автоледи признала вину.

Суд наказал ее ограничением свободы сроком на 1 год и 1 месяц с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Ей запрещено по ночам выходить из дома и покидать пределы Орла без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

ИА «Орелград»

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