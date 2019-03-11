В орловских магазинах забраковали почти тонну морепродуктов

11.3.2019 | 9:35 Новости, Общество

Товары не отвечали требования технического регламента о безопасности.

Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора. Сообщается, что в 2018 году в нашей области было проверено 232 предприятия, занимающегося реализацией рыбы и морепродуктов. Было исследовано 297 проб продукции на содержание фосфатов и глазури.

Так, по содержанию глазури требованиям не отвечали 9 проб, что в три раза больше показателя 2017 года. Отметим, что масса наносимой глазури не должна превышать 5-14 процентов в зависимости от вида продукции. Например, максимум в 14 процентов установлен для производства мороженой пищевой рыбной продукции из неразделанных ракообразных.

«Из оборота было изъято 222 партии рыбы и морепродуктов объемом 876,1 кг, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. – Они находились в реализации без маркировки, документов подтверждающих качество и безопасность, а также не соответствовали требованиям к маркировке по содержанию глазури».

Пол фактам нарушений было составлено 225 административных протоколов на общую сумму штрафов 867,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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