За орловское образование будет отвечать москвичка

11.3.2019 | 10:36 Важное, Новости, Политика

Департамент образования региона возглавила Татьяна Крымова.

Исполняющей обязанности главы департамента образования Орловской области стала Татьяна Крымова. Ее представил губернатор региона Андрей Клычков 11 марта.

Крымова 25 лет отработала в сфере образования Москвы. Она занимала «ответственные должности» в департаменте образования столицы и руководила одной из крупных школ, сообщили в пресс-службе правительства.

Новая глава департамента образования также является Почетным работником общего образования РФ и имеет финансово-экономическое образование.

Крымова сменила на посту начальника департамента образования Орловской области Татьяну Шевцову, которая занимала эту должность с 2016 года.

ИА «Орелград»

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