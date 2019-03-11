За орловское образование будет отвечать москвичка

Департамент образования региона возглавила Татьяна Крымова.

Исполняющей обязанности главы департамента образования Орловской области стала Татьяна Крымова. Ее представил губернатор региона Андрей Клычков 11 марта.

Крымова 25 лет отработала в сфере образования Москвы. Она занимала «ответственные должности» в департаменте образования столицы и руководила одной из крупных школ, сообщили в пресс-службе правительства.

Новая глава департамента образования также является Почетным работником общего образования РФ и имеет финансово-экономическое образование.

Крымова сменила на посту начальника департамента образования Орловской области Татьяну Шевцову, которая занимала эту должность с 2016 года.

ИА «Орелград»