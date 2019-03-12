На ямы в Орле жалуются все – Дэдпул, ОНФ и даже ливенцы

Все очень, очень печально.

Вместе со снегом в Орле растаял асфальт – это происходит каждый год и доставляет жителям колоссальные неприятности. Неприятным сюрпризом весеннее разрушение дорог назвать уже сложно – оно уже вошло в привычку. Езда по дорогам Орла в марте превращается в угадывание, под какой лужей яма, и внеочередной сдачей «змейки».

Меньше повезло гостю Орла, который на своей «Приоре» заехал в яму на Карачевском шоссе. Ему придется менять два колеса. «У нас по всему городу такие ямы», — отвечают ему в комментариях.

Орловцы с грустью вспоминают времена, когда ямы заделывали кирпичами. Раньше над этим смеялись, теперь это превратилось в мечту.

Свое слово сказал и Общероссийский народный фронт. Активисты заявили, что требуют качественного ремонта дорог. ГИБДД не устает выписывать предписания и возбуждать дела о плохом асфальте. Кстати, больше половины ДТП в области случается из-за плохих дорог.

Не выдержали даже супергерои. Накануне «Орловские новости» сфотографировали людей в костюмах супергероев Дэдпула и Черной пантеры, которые предупреждали жителей о ямах.

Ну а если читатель думает, что в области дороги еще хуже (что было, в общем-то, всегда), то посмотрите на мнение жителя Ливен.

ИА «Орелград»