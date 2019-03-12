В Ливнах изолировали пациента с корью

12.3.2019 | 13:04 Медицина, Новости

Местные медики подтвердили случай заболевания корью.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», у местного жителя подтвердился первоначально поставленный диагноз. 32-летний мужчина болен корью – опасным инфекционным заболеванием, вспышка которого зафиксирована уже в нескольких регионах страны.

Пациент, видимо, привез корь в нашу область из столичного региона. Он рассказал медикам, что работает там вахтовым методом. Кстати, в инфекционное отделение Ливенской ЦРБ пациент поступил еще в конце февраля с высокой температурой и сыпью.

Мужчина утверждал, что был привит от кори. А сыпь могла появиться после приема лекарств. Лабораторный анализ провели в Орле. Он подтвердил, что мужчина болен корью.

«Сейчас проверяются все, кто контактировал с заболевшим, включая не только членов семьи и знакомых, но и пациентов Ливенской поликлиники, с которыми он ожидал приема к врачу», — пишет «УЕ».

ИА «Орелград»

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