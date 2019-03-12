Водитель насмерть сбившего трех человек троллейбуса признана невменяемой

12.3.2019 | 15:41 Новости, Происшествия

Пока неизвестно, когда она получила психическую травму – до или после ДТП

Водитель троллейбуса, который в октябре 2018 года насмерть сбил трех человек на остановке «Дворец спорта», признана невменяемой. Об этом сообщил замглавы управления Следственного комитета по Орловской области Дмитрий Зинин.

По его словам, сейчас психиатры выясняют, когда женщина получила психологическую травму – до или после ДТП.

Напомним, в результате трагедии погибли 17-летняя и 24-летняя девушки и 49-летняя женщина. Они были на проезжей части, потому что водитель маршрутки высаживал пассажиров со второго ряда. В этот момент троллейбус внезапно поехал.

ИА «Орелград»

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